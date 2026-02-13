Prezident İlham Əliyev Almaniyaya səfərə gəlib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə fevralın 13-də Almaniya Federativ Respublikasına səfərə gəlib.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.