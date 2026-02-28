İsrail İrana qabaqlayıcı zərbə endirib - Katz
İsrail İran əleyhinə qabaqlayıcı zərbə endirib.
Day.Az İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin müdafiə naziri İsrael Katz bildirib.
Katz qeyd edib ki, ölkə üzrə "dərhal fövqəladə vəziyyət rejimi" elan olunub.
"İsrail Dövləti İsrailə qarşı təhdidləri aradan qaldırmaq məqsədilə İrana qarşı qabaqlayıcı zərbə endirib", - deyə o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, İsrail ərazisində hava həyəcan siqnalları səslənir. "Israel Defense Forces"nin Daxili Cəbhə Komandanlığı mülki əhaliyə bomba sığınacaqlarına yaxın qalmaq barədə xəbərdarlıq edib.
Məlumatda bildirilir ki, "təhlükəsizlik vəziyyəti ilə əlaqədar" vətəndaşlar özlərinə ən yaxın qoruyucu sığınacağın yerini dəqiqləşdirməli və zəruri olmayan səfərlərdən çəkinməlidirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре