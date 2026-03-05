https://news.day.az/azerinews/1820087.html Vəfat edən "makler bibi" bu xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, "Makler bibi" ləqəbi ilə tanınan Zeynəb Qaraşova vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, onun hansı xəstəlikdən dünyasını dəyişməsi olub. Zeynəb Qaraşova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib və ölüm səbəbi bu olub.
Vəfat edən "makler bibi" bu xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, "Makler bibi" ləqəbi ilə tanınan Zeynəb Qaraşova vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, onun hansı xəstəlikdən dünyasını dəyişməsi olub.
Zeynəb Qaraşova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib və ölüm səbəbi bu olub.
Bildirək ki, əmlakçı xanım "TikTok" sosial şəbəkəsində evləri rəqs edərək təqdimatı ilə məşhurlaşaraq fenomen olmuşdu.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре