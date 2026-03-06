Niyə paltaryuyan maşına sirkə əlavə etmək lazımdır?
Paltaryuyan maşına ağ sirkə əlavə etmək həm paltarların keyfiyyəti, həm də maşının özü üçün faydalı ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az əsas səbəbləri sizə təqdim edir:
1. Pis qoxuları aradan qaldırır
Sirkə bakteriyaları neytrallaşdırmağa kömək edir. Xüsusilə idman geyimləri və ya uzun müddət maşında qalan paltarlarda yaranan qoxuları azaldır.
2. Təbii yumşaldıcıdır
Kimyəvi yumşaldıcılara alternativ olaraq istifadə oluna bilər. Parçanı yumşaldır və statik elektriklənməni azaldır.
3. Rəngləri qoruyur
Tünd rəngli geyimlərdə sabun qalıqlarını təmizləyərək rəngin solmasının qarşısını almağa kömək edir.
4. Sabun qalıqlarını təmizləyir
Bəzən yuyucu vasitə paltarda və maşının içində qalır. Sirkə bu qalıqları həll edir və daha təmiz nəticə verir.
5. Maşını təmizləyir
Ayda 1 dəfə boş proqramda (isti su ilə) 1 stəkan sirkə əlavə etmək barabanda yığılan kir və əhəng qatını azaltmağa kömək edə bilər.
Necə istifadə etməli?
Yumşaldıcı gözüne yarım stəkan ağ sirkə tökün.
Ağardıcı ilə birlikdə istifadə etməyin.
Həddindən artıq istifadə etməyin (ayda 1-2 dəfə kifayətdir).
