Prezident İlham Əliyev: İrana etiraz notası veriləcək

Bütün göstərişlər verilmişdir. İranın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı, etiraz notası veriləcək, digər diplomatik addımlar atılacaq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında söyləyib.

Dövlətimizin başçısı, həmçinin bildirib ki, sərhədlə bağlı müvafiq göstərişlər verildi.