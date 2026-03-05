https://news.day.az/azerinews/1820217.html Prezident İlham Əliyev: İrana etiraz notası veriləcək Bütün göstərişlər verilmişdir. İranın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı, etiraz notası veriləcək, digər diplomatik addımlar atılacaq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında söyləyib.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin bildirib ki, sərhədlə bağlı müvafiq göstərişlər verildi.
