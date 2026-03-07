O da "Arka sokaklar"da!

Məşhur "Arka sokaklar" serialına yeni aktyor rol alacaq.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Murat Serezli sözügedən ekran işində obrazlardan birinə həyat verəcək.

Aktyor "Fevzi" rolunu canlandıracaq.

 

Bildirək ki, "Arka sokaklar" ənənəvi olaraq cümə günləri "Kanal D"də yayımlanır.