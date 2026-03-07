https://news.day.az/azerinews/1820425.html "Apple" bu modellərin istehsalını dayandırır "Apple" yaxın həftələrdə iPhone 16e, M3 iPad Air, Studio Display və MacBook Pro M4 modellərinin istehsalını tamamilə dayandıracaq. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mağazalarda mövcud ehtiyatlar sürətlə tükənir və məhsullar yeni nəsil iPhone 17e, M4 iPad Air və M5 MacBook Pro ilə əvəz olunacaq.
"Apple" bu modellərin istehsalını dayandırır
"Apple" yaxın həftələrdə iPhone 16e, M3 iPad Air, Studio Display və MacBook Pro M4 modellərinin istehsalını tamamilə dayandıracaq.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mağazalarda mövcud ehtiyatlar sürətlə tükənir və məhsullar yeni nəsil iPhone 17e, M4 iPad Air və M5 MacBook Pro ilə əvəz olunacaq.
Bu dəyişikliklər "Apple Store"larda və onlayn satışda yaxın həftələrdə hiss olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре