https://news.day.az/azerinews/1820487.html Prezident İlham Əliyev Edi Ramaya İranın Naxçıvana etdiyi dron hücumlarından sonra göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib Prezident İlham Əliyev Albaniya Baş naziri Edi Ramaya İranın Naxçıvana etdiyi dron hücumlarından sonra Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq edib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İLham Əliyevin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
