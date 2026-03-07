Ata-oğul dəm qazından öldü

Qaradağ rayonunda ata və oğlu dəm qazından ölüb. 

Day.Az xəbər verir ki, hadisə martın 6-sı saat 16 radələrində qeydə alınıb.

1983-cü il təvəllüdlü Ruslan Məmmədov və 16 yaşlı oğlu Yusif yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüblər.  

Hadisə ilə bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.