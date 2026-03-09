Türkiyənin Sakarya bölgəsində PUA tapılıb

Türkiyənin Sakarya bölgəsində Karasu sahillərində PUA tapılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.

PUA parçalanmış vəziyyətdə tapılıb, hansı ölkəyə aid olduğu məlum deyil.

Araşdırma aparılır.