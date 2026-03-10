https://news.day.az/azerinews/1821080.html Ötən ay fiziki zorakılıqla bağlı kişilərdən müraciət daxil olmayıb - Komitə Məişət zorakılığı ilə bağlı Dövlət Komitəsinə fevral ayı ərzində 42 müraciət daxil olub. Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, müraciət edənlərin 4-ü kişi, 35-i qadın, 3-ü uşaq olub.
Ötən ay fiziki zorakılıqla bağlı kişilərdən müraciət daxil olmayıb - Komitə
Məişət zorakılığı ilə bağlı Dövlət Komitəsinə fevral ayı ərzində 42 müraciət daxil olub.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müraciət edənlərin 4-ü kişi, 35-i qadın, 3-ü uşaq olub.
"Müraciət edən kişilər adətən psixi, bəzi hallarda iqtisadi zorakılıqla bağlı müraciət edirlər (adətən övladlarının anaları tərəfindən zorakılığa məruz qalması, bəzi hallarda uşaq tələbi, uşaqla ünsiyyət məsələsi ilə bağlı olur). Fiziki zorakılığa məruz qalması ilə bağlı müraciət edən kişi yoxdur", məlumatda bildirilir.
