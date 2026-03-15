İsrail İrandakı hədəflərə yeni genişmiqyaslı hücum dalğasına başlayıb

İsrail ordusu İranın qərbindəki hədəflərə qarşı yeni genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirib.

 

"İsrail Müdafiə Qüvvələri İranın qərbindəki İran rejiminin hədəflərinə qarşı genişmiqyaslı zərbələrə başlayb", - deyə bildirilib.