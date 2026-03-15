Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Çempionlar Kubokunda gümüş medal qazanıb

Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokunda ikinci olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, yığmamız finalda Niderlanda 12:21 hesabı ilə uduzaraq gümüş medal qazanıb.

 

Qeyd edək ki, turnirin qalibi Olimpiya Təsnifat turnirinə lisenziya əldə edib.