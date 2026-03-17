Azərbaycandan Ermənistana ixrac olunan məhsulların ümumi dəyəri açıqlanıb

Cari ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan Ermənistana 4,22 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac olunub.

Bu barədə Day.Az Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.

 

Məlumata görə, bu Azərbaycanın ümumi ixracının 0,12 faizini təşkil edir.

