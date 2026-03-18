https://news.day.az/azerinews/1823027.html
İsrail İranın ən böyük qaz yatağına zərbə endirdi - VİDEO
İsrail İranın Buşehr əyalətindəki Cənubi Pars qaz yatağına hava hücumu həyata keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-ləri İran Neft Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, zərbələr qaz emalı zavodlarına zərbələr endirən dronlardan istifadə edilərək həyata keçirilib.
Cənubi Pars qaz yatağı dünyada ən böyük qaz yatağıdır və Fars körfəzində, İran və Qətərin ərazi sularında yerləşir. Dünya qaz ehtiyatlarının təxminən 8%-ni və İranın ümumi qaz ehtiyatlarının təxminən 50%-ni təşkil edir.
