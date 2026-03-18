3 ölkənin neft obyektlərindən uzaq durun – SEPAH-dan xəbərdarlıq
İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu (SEPAH) xəbərdarlıq edib ki, hamı Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ və Qətərin neft və qaz obyektlərindən uzaq dursun.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.
Məlumata görə, SEPAH əsasən Səudiyyə Ərəbistanının Samref emal zavodu, Əl-Cəbil neft-kimya zavodu, BƏƏ-nin Əl-Hosn qaz yatağı, Qətərin Mesaieed Neft-Kimya Holdinqi və Ras Laffan emal zavodunun ətrafında yaşayan insanlara çağırış edib.
SEPAH bildirir ki, qeyd olunan obyektlər gələn saatlarda birbaşa şəkildə atəşə tutulacaq.
Qeyd edək ki, ABŞ və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda konkret razılaşma əldə olunmadığına görə, 28 fevraldan etibarən ABŞ və İsrail İrana hərbi hava hücumlarına başlayıb. Buna cavab olaraq İran da həmin gündən etibarən İsrailə və ABŞ-nin region ölkələrindəki hərbi obyektlərinə raket və dronlarla hücum edib.
İrana hərbi hava hücumlarının ilk günündə İranın Ali Lideri Ayətullah Seyid Əli Xamenei, bir sıra yüksək vəzifəli hərbçilər ölüb. 8 martda İranın Ekspertlər Məclisi səsçoxluğu ilə Ayətullah Seyid Əli Xameneinin oğlu Seyid Muctaba Xameneini İranın 3-cü Ali Lideri seçib.
1-5 mart tarixlərində qarşıdurma daha da genişlənərək Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrini əhatə edib.
ABŞ tərəfinin itkisinin 13 ölü, 140-dan çox yaralı olduğu bildirilib.
Münaqişə nəticəsində regionun enerji infrastrukturu və dəniz nəqliyyatı da ciddi risk altına düşüb. Hörmüz boğazı ətrafında təhlükəsizlik gərginliyi səbəbindən dünya bazarında neft qiymətləri kəskin artıb və bir sıra ölkələr vətəndaşlarını regionu tərk etməyə çağırıb.
