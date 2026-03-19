“Mən Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoqun geridönülməz olduğuna inanıram” – Boris Navasardyan “Tofiq Abbasovla dialoq” verilişində - FOTO - VİDEO
"Baku Network" analitik platformasının efirində "Tofiq Abbasovla Dialoq" proqramının növbəti buraxılışı yayımlanıb. Bu dəfəki buraxılış Bakı ilə İrəvan arasında erməni-azərbaycanlı dialoqunun dinamikasına, ictimai təşəbbüslərin roluna və sülh gündəliyinin perspektivlərinə həsr olunub.
Day.Az xəbər verir ki, studiyanın qonağı Yerevan Mətbuat Klubunun rəhbəri Boris Navasardyan olub. Söhbət zamanı o, "Sülh körpüsü" təşəbbüsünün inkişafı, ictimai dialoq formatının genişləndirilməsi, iqtisadi əməkdaşlıq perspektivləri, eləcə də erməni cəmiyyətində sülh prosesinin qavranılması məsələlərinə toxunub.
Navasardyanın sözlərinə görə, cari mərhələnin mühüm xüsusiyyətlərindən biri təmasların mərhələli şəkildə inkişaf etməsidir.
"Burada mənim üçün ən cəlbedici məqam odur ki, təşəbbüs addım-addım inkişaf edir və demək olar ki, hər dəfə iştirakçılar bunun necə baş verdiyinə bir qədər təəccüblənirlər", - deyə o bildirib.
Formatın daha da genişləndirilməsindən danışan Yerevan Mətbuat Klubunun rəhbəri vurğulayıb ki, geniş ictimaiyyətin iştirakı olmadan, hətta rəsmi səviyyədə ən ciddi təşəbbüslər belə uzana və siyasi konyunkturadan asılı vəziyyətə düşə bilər.
"Formatın yalnız beş nəfərlik qruplarla məhdudlaşmaması bizim üçün önəmli idi. Çünki aydındır ki, geniş ictimaiyyətin iştirakı olmadan, rəsmi səviyyədə nə qədər irəliləyiş xarakterli təşəbbüslər olsa da, proses həm uzana, həm də konyunkturanın təsirinə məruz qala bilər", - deyə o qeyd edib.
B. Navasardyan hesab edir ki, Bakı və İrəvan bir neçə ay əvvəl başladığı kursdan dönməzsə, bu kursa heç nə əngəl ola bilməz.
Söhbətin sonunda Yerevan Mətbuat Klubunun rəhbəri dialoqun geridönülməzliyinə inandığını və sülh gündəliyinin xarici sarsıntılardan qorunmasının vacibliyini vurğulayıb.
Verilişin tam videoyazısını təqdim edirik:
