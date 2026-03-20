Qadınlarda "Alzheimer" riski daha yüksəkdir
Alzheimer və demensiya qadınlarda kişilərə nisbətən iki dəfə çox rast gəlinir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, alimlər yeni tədqiqatlarda bu fərqə diqqət yetiriblər. Boston Universitetinin tədqiqatçıları 10-dən çox qadının genetik quruluşunu təhlil ediblər.
Alzheimer xəstəliyinin qadınlarda niyə daha çox rast gəlindiyi məlum olub.
Onlar ümumi əhalinin təxminən 6 faizində daşınan və qadınları genetik olaraq demensiyaya meylli edən, lakin bu demensiyanı daşıyan kişilərdə eyni təsiri olmayan MGMT adlı bir geni müəyyən etdilər.
Araşdırmaya görə, bu geni daşıyan qadınlarda Alzheimer xəstəliyinə tutulma ehtimalı 44 faiz daha yüksəkdir. Aparıcı müəllif Dr. Lindsay Farrer bildirib: "Bu, bəlkə də qadınlarda Alzheimer riskinin genetik risk faktoru ilə əlaqəli ola biləcəyinə dair ən aydın tapıntıdır."
Birləşmiş Krallıqda 900 demensiya xəstəsi var və bu rəqəmin 2040-cı ilə qədər 1,6 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır.
Böyük Britaniyada hər səkkiz qadından birinin, kişilərdən isə birinin ölümünə səbəb olan demans xəstəliyidir.
Bununla belə, mütəxəssislər hesab edirlər ki, demensiya hallarının təxminən 40 faizinin qarşısı alına bilər və piylənmə və idmanın olmaması kimi həyat tərzi amillərindən qaynaqlanır.
