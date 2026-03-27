https://news.day.az/azerinews/1824248.html ABŞ məhkəməsi "Meta" və "YouTube"u cəzalandırıb ABŞ-də sosial media nəhəngləri "Meta" və "YouTube" məhkəmə qərarı ilə günahkar elan olunub. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Los-Ancelesdə keçirilən məhkəmədə andlılar heyəti platformaların uşaqları qəsdən asılı vəziyyətə saldığı iddialarını əsaslı sayıb.
