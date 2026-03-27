ABŞ hərbi bazalarından uzaq durun - İrandan xəbərdarlıq İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) yaxın Şərqdə amerikalı hərbçilərin yerləşdiyi ərazilərdə yaşayan dinc sakinlərə dərhal oradan uzaqlaşmağı tövsiyə edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə SEPAH məlumat yayıb. "Amerikanın qüvvələrini və işğalçı rejimi (yəni İsraili - qeyd) tapdığımız hər yerdə məhv etmək borcumuzdur.
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) yaxın Şərqdə amerikalı hərbçilərin yerləşdiyi ərazilərdə yaşayan dinc sakinlərə dərhal oradan uzaqlaşmağı tövsiyə edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə SEPAH məlumat yayıb.
"Amerikanın qüvvələrini və işğalçı rejimi (yəni İsraili - qeyd) tapdığımız hər yerdə məhv etmək borcumuzdur. Onlar İranlı dinc sakinləri amansızlıqla öldürür və fərdi terror aktları həyata keçirirlər. Buna görə də amerikalı hərbçilərin yerləşdiyi ərazilərdə qalmaq təhlükəlidir." - məlumatda qeyd olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре