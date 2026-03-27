Bakı küçələrini su basdı: yollar gölməçəyə çevrildi - VİDEO
Paytaxtda müşahidə olunan aramsız yağış bir sıra ərazilərdə ciddi fəsadlar yaradıb.
Day.Az xəbər verir ki, yağış suları şəhərin müxtəlif küçə və prospektlərində toplanaraq hərəkəti çətinləşdirib.
Xüsusilə piyadalar üçün vəziyyət daha da mürəkkəbləşib - səkilərin su altında qalması onların hərəkətinə mane olub.
Bəzi ərazilərdə yağış sularının kanalizasiya sisteminə axıdılmasında çətinliklər yaranıb, nəticədə küçələrdə gölməçələr əmələ gəlib. Sürücülər də su ilə dolu yollarda hərəkət edərkən çətinliklərlə üzləşiblər.
Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре