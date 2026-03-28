Yaponiya Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiyaları artırıb
2025-ci ildə Yaponiyanın Azərbaycana birbaşa investisiyalarının həcmi 245,453 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu göstərici 2024-cü illə müqayisədə 3,971 milyon dollar və ya 1,6% artıb.
Məlumatlara əsasən, hesabat ilində Yaponiyadan Azərbaycana yatırılan investisiyaların ümumi birbaşa xarici investisiyalardakı payı 3,7% olub.
Eyni zamanda, 2025-ci il ərzində Azərbaycan Yaponiyanın iqtisadiyyatına 16,199 milyon dollar investisiya yatırıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 9,211 milyon dollar və ya 36,2% azdır.
Azərbaycanın Yaponiya iqtisadiyyatına yatırdığı investisiyaların ümumi birbaşa xarici investisiyalardakı payı 0,6% təşkil edib.
2024-cü ildə Yaponiyadan Azərbaycana ümumi birbaşa investisiyaların həcmi 241,482 milyon dollar, əks istiqamətdə isə 25,410 milyon dollar olub.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycana birbaşa xarici investisiyaların həcmi 6,595 milyard ABŞ dollarını ötüb. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 450,9 milyon dollar və ya 6,4% azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanın xarici iqtisadiyyata yönəltdiyi birbaşa xarici investisiyaların həcmi isə 2,528 milyard dollar olub ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 765,4 milyon dollar və ya 43,4% artım deməkdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре