İsrailə raket hücumu olub - Həyəcan siqnalları işə düşüb İsrailin Hayfa şəhərində və ətraf yaşayış məntəqələrində həyəcan siqnalları səslənib. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, xəbərdarlıq Livan ərazisindən "Hizbullah" tərəfindən həyata keçirilən raket hücumu ilə bağlı verilib. Hazırda hücumun nəticələri ilə bağlı əlavə məlumat açıqlanmayıb.
