İsrailə raket hücumu olub

İsrailin Hayfa şəhərində və ətraf yaşayış məntəqələrində həyəcan siqnalları səslənib.

Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

 

Məlumata görə, xəbərdarlıq Livan ərazisindən "Hizbullah" tərəfindən həyata keçirilən raket hücumu ilə bağlı verilib.

Hazırda hücumun nəticələri ilə bağlı əlavə məlumat açıqlanmayıb.