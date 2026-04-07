Çində naməlum qədim insan nəslinin izləri tapıldı
Çində alimlər əvvəllər məlum olmayan və sonradan demək olar ki, yoxa çıxmış qədim insan nəslinin izlərini aşkar ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmanın nəticələri Current Biology jurnalında dərc olunub. Çin Elmlər Akademiyası genetikləri Pekin yaxınlığındakı Dunhulin ərazisində tapılan üç insanın DNT-sini analiz ediblər.
Nəticələr göstərib ki, onlardan biri Şərqi Asiyada əvvəllər bilinməyən genetik qola aid olub. Bu insanın ən yaxın genetik oxşarlığı təxminən 19 min il əvvəl Amur çayı ətrafında yaşamış insanlarla müəyyən edilib.
Daha sonrakı dövrdə isə eyni ərazidə fərqli genetik mənşəyə malik insanlara rast gəlinib ki, bu da bölgədə əhali tərkibinin dəyişdiyini göstərir.
Alimlər hesab edir ki, bu qədim insan xətti zamanla digər qruplarla qarışaraq müasir Şərqi Asiya əhalisində demək olar ki, izsiz itib.
