“Gündə 2 litr su içmək” bilindiyi qədər faydalıdır?
İçməli suyun sağlamlıq üçün vacibliyi geniş şəkildə qəbul edilsə də, gündəlik nə qədər su içilməli olduğu hələ də müzakirə mövzusudur. İllərdir yayılan "gündə 2 litr su içilməlidir" fikri yeni elmi araşdırmalarla yenidən sual altına alınır.
Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, suya olan ehtiyac sabit deyil və insandan insana dəyişir. Yaş, həyat tərzi, fiziki aktivlik və iqlim kimi faktorlar gündəlik maye ehtiyacını birbaşa müəyyən edir.
Su orqanizmdə hüceyrə funksiyaları, maddələr mübadiləsi, həzm sistemi və beyin fəaliyyəti üçün vacib rol oynayır. Kifayət qədər maye qəbul edilmədikdə isə orqanizmin normal fəaliyyəti pozula bilər. Eyni zamanda, su bədən temperaturunun tənzimlənməsi və böyrək sağlamlığı üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Alman Qidalanma Cəmiyyətinin məlumatına görə, gündəlik maye ehtiyacı fərdi xüsusiyyətlərdən asılıdır. Orta hesabla içkilərdən 1,5 litr maye qəbul edilməsi kifayət hesab olunur. Qalan mayenin bir hissəsi isə qidalardan əldə edilir.
2022-ci ildə aparılan araşdırmalar da oxşar nəticə göstərərək əksər insanlar üçün 1,5-1,8 litr mayenin kifayət olduğunu qeyd edib.
Mütəxəssislər bildirir ki, susuzluq hissi orqanizmin ən düzgün göstəricilərindən biridir. Lakin isti hava, intensiv idman və fiziki aktivlik zamanı maye ehtiyacı əhəmiyyətli dərəcədə arta bilər.
Həddindən artıq su da risk yaradır
Araşdırmalara görə, çox su içmək də təhlükəsiz deyil. Həddindən artıq maye qəbulu elektrolit balansını poza və nadir hallarda su intoksikasiyasına səbəb ola bilər. Xüsusilə ürək və böyrək problemi olan şəxslər üçün bu risk daha yüksək hesab olunur.
Mütəxəssislər ən sağlam yanaşmanın bədənin susuzluq siqnallarını dinləmək olduğunu vurğulayır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре