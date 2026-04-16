Azərbaycan Ermənistandan mal idxal etməyə başlayıb
Bu ilin mart ayında Azərbaycan Ermənistandan ilk dəfə 960 ABŞ dolları dəyərində mal idxal edib.
Day.Az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bundan başqa, cari ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandan Ermənistana 5,757 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac olunub.
Məlumata görə, bu göstərici Azərbaycanın ümumi ixracının 0,11 faizini təşkil edib.
