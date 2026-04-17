Paltaryuyan maşındakı pis qoxunun səbəbi açıqlandı: Cəmi 1 fincan KİFAYƏTDİR
Paltaryuyan maşını açarkən hiss olunan turş və rütubətli qoxunun səbəbi əslində daxildə yığılan kir, yuyucu vasitə qalıqları və kifdir.
Day.Az xəbər verir ki, aşağı temperaturda tez-tez yuma, həmçinin yumşaldıcı qalıqları zamanla rezin hissələrdə və tamburun arxasında qat yaradır.
Bu mühit bakteriya və kif üçün ideal şərait yaradaraq xoşagəlməz qoxuya səbəb olur.
Problemi aradan qaldırmaq üçün bahalı vasitələrə ehtiyac yoxdur. Sadəcə 1 stəkan ağ sirkəni deterjan bölməsinə tökün və maşını boş halda ən yüksək temperaturda işlədin. Proqram bitdikdən sonra qapını və deterjan gözünü açıq saxlayaraq içinin tam qurumasına imkan verin.
Qoxunun yenidən yaranmaması üçün isə bir neçə sadə qaydaya əməl edin: yuma bitdikdən sonra qapını açıq saxlayın, rezin hissədə yığılan suyu qurulayın və ayda ən az bir dəfə yüksək temperaturda yuma edin. Bu üsullar maşının həm təmiz, həm də uzunömürlü qalmasına kömək edəcək.
