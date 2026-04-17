Bakı–Kürdəmir qatarında gediş haqqı BƏLLİ OLDU
Bakı-Kürdəmir-Bakı istiqaməti üzrə qatar biletlərinin qiyməti müəyyənləşib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu istiqamət üzrə standart bilet qiyməti 11 manat 10 qəpik olacaq.
Bildirilib ki, qeyd olunan tarif başlanğıc qiymət hesab olunur.
