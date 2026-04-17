https://news.day.az/azerinews/1828479.html “Əlavə iz”: Mədəniyyət TV kanalında general Arif Heydərovun 100 illiyinə həsr olunmuş film nümayiş olunacaq - FOTO - VİDEO Aprelin 18-də saat 13:00-da Mədəniyyət TV kanalında general-leytenant Arif Heydərovun 100 illiyinə həsr olunmuş "Əlavə iz" bədii filminin nümayişi baş tutacaq. Day.Az xəbər verir ki, ssenarisi Arif Heydərova məxsus olan film gənc bir qızın müəmmalı qətlinin istintaqından bəhs edir.
Tədricən istintaq hadisələrin dolaşıq zəncirini üzə çıxarır; burada cinayət işinin faktlarının arxasında insan taleləri və faciəvi nəticələr dayanır.
Film Arif Heydərovun vəfatından sonra ekranlara çıxıb. Bu gün ekran əsəri Azərbaycan kinosunun tarixinin bir hissəsi kimi və həyatını qanunun və ədalətin xidmətinə həsr etmiş bir insanın xatirəsi olaraq tamaşaçılara təqdim olunur.
