Paşinyandan sərt AÇIQLAMA: “Keçmişlər və indikilər” siyasi qarşıdurması seçkilərdə həll olunmalıdır
Day.Az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı ölkədə uzun müddətdir davam edən "keçmişlər və indikilər" siyasi qarşıdurmasına münasibət bildirərkən deyib
O, bu gərginliyin aradan qaldırılmasının yeganə yolunun 2026-cı il parlament seçkiləri olduğunu deyib və bəzi müxalif qüvvələrin parlamentə düşməməsinin zəruri olduğunu vurğulayıb.
Paşinyanın sözlərinə görə, keçmiş prezident Robert Köçəryanın rəhbərlik etdiyi "Ermənistan Alyansı" və biznesmen Samvel Karapetyanın rəhbərlik etdiyi "Güclü Ermənistan" partiyası seçki baryerini keçməməlidir.
O, müxalifəti parlament fəaliyyətində yalnız formal iştirakda və maliyyə məqsədilə davranmaqda ittiham edib və bu yanaşmanın siyasi debatların mahiyyətini zəiflətdiyini bildirib.
Baş nazir həmçinin qeyd edib ki, 2026-cı il seçkiləri "keçmiş hakimiyyət dövrü ilə yeni siyasi mərhələ arasında həlledici seçim" olacaq.
Onun sözlərinə görə, hazırkı siyasi müzakirələr 2018-ci il "məxməri inqilab"ından sonra formalaşan xətt üzrə davam edir və bu qarşıdurmanın aradan qaldırılması üçün ictimai dəstək vacibdir.
Paşinyan əlavə edib ki, son illərdə formalaşan siyasi qütbləşmə ölkənin inkişafına təsir edən əsas amillərdən biridir.
