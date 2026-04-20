NATO rəhbəri Türkiyədə mətbuata qapalı görüşlər keçirəcək

NATO baş katibi Mark Rütte 2026-cı il aprelin 21-22-də Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində Şimali Atlantik Alyansın rəhbəri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Xarici işlər naziri Hakan Fidan və Milli müdafiə naziri, general Yaşar Gülər ilə görüşlər keçirəcək.
"NATO-nun baş katibi Mark Rütte aprelin 21-22-də Ankaraya səfər edəcək. O, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan, xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşəcək, həmçinin hərbi-sənaye müəssisəsini ziyarət edəcək. Mətbuat üçün açıqlamalar nəzərdə tutulmur", - mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunur
