Arıqlamağın ən məntiqli yolu: Sadə vərdişlər daha effektlidir
Müasir həyat tərzi sərt və mürəkkəb pəhrizləri davam etdirməyi çətinləşdirir. Son araşdırmalar isə göstərir ki, arıqlamaq üçün ən effektiv yanaşmalar daha sadədir. Axşam yeməyini erkən yemək və gecə ərzində daha uzun müddət ac qalmaq.
Day.Az xəbər verir ki, ISGlobal tərəfindən aparılan araşdırmada 40-65 yaş arası 7 mindən çox insanın məlumatları təhlil edilib.
Nəticələr göstərib ki, ara yeməklərdən uzaq durmaq, səhər yeməyini tez etmək və gecə ac qalma müddətini uzatmaq daha aşağı bədən kütlə indeksi ilə əlaqəlidir. Bu isə qidalanma saatlarının Sirkadiyen ritm ilə uyğun olmasının əhəmiyyətini ön plana çıxarır.
Mütəxəssislər bildirir ki, səhər yeməyini gecikdirmək və ya ümumiyyətlə buraxmaq gözlənilən effekti verməyə bilər. Əksinə, günün erkən saatlarında qidalanmaq orqanizmin enerji istifadəsini və iştahın tənzimlənməsini yaxşılaşdıraraq sağlam çəkinin qorunmasına kömək edə bilər.
Bununla belə, dəqiq nəticələr üçün əlavə araşdırmalara ehtiyac olduğu vurğulanır.
