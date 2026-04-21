Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatının finalına yüksəliblər - FOTO
Azərbaycanın daha bir yunan-Roma güləşçiləri Həsrət Cəfərov və Qurban Qurbanov Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatının finalına yüksəliblər.
Day.Az bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən xəbər verir.
Medal görüşləri sabah baş tutacaq.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq.
