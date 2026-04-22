ABŞ-ın hərbi ehtiyatları AZALIR
ABŞ ordusunun son hərbi əməliyyatlar fonunda mühüm raket ehtiyatlarını ciddi şəkildə azaltdığı bildirilir.
Day.Az xəbər verir ki, CNN-in Pentaqon daxilindəki mənbələrə istinadən yaydığı məlumata görə, İranla başlayan qarşıdurma zamanı əsas silah ehtiyatlarının böyük hissəsi istifadə olunub və bu vəziyyət yaxın illər üçün risk yaradır.
Mənbələrə əsasən, ABŞ-ın yeni münaqişə ilə üzləşəcəyi halda, xüsusilə Çin kimi güclə qarşıdurmada sursat çatışmazlığı yarana bilər. Raket istehsalının artırılması üçün müqavilələr imzalansa da, yeni tədarüklərin 3-5 il vaxt aparacağı qeyd olunur.
Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi-nin təhlilinə görə, son həftələrdə ABŞ ordusu yüksək dəqiqlikli raket ehtiyatlarının təxminən 45%-ni, THAAD və Patriot sistemlərinin isə yarıya yaxın hissəsini istifadə edib.
Bundan əlavə, Tomahawk, JASSM, eləcə də SM-3 və SM-6 tipli raketlərin də əhəmiyyətli hissəsinin tükəndiyi bildirilir.
