https://news.day.az/azerinews/1832609.html Apple iPhone istifadəçilərinə 250 milyon dollar ödəməyə razılaşdı ABŞ-də Apple şirkəti süni intellekt xüsusiyyətləri ilə bağlı açılan toplu iddianı məhkəmədənkənar həll edərək 250 milyon dollar ödəniş etməyə razılaşıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, şirkət günahını qəbul etməsə də istifadəçiləri reklamlarla yanıltdığı iddialarını uzlaşma yolu ilə bağlamağa üstünlük verib.
Apple iPhone istifadəçilərinə 250 milyon dollar ödəməyə razılaşdı
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре