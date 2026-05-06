"Yeraltı"nın ulduzu aya görün nə qədər qazanırmış - 6 milyon
Türkiyənin məşhur aktyoru Uraz Kaygılaroğlunun "Yeraltı" serialından əldə etdiyi gəlir sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, iddialara əsasən, aktyor layihədə hər bölüm üçün təxminən 1,5 milyon türk lirəsi (təxminən 56 min manat) qonorar alır.
Serialın ay ərzində 4 bölüm yayımlandığını nəzərə alsaq, onun aylıq gəlirinin 6 milyon lirəyə (təxminən 225 min manat) çatdığı bildirilir.
Bu rəqəmlər həm pərəstişkarlar, həm də şou dünyasında böyük maraq doğurub.
Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı nə aktyor, nə də istehsalçı şirkət hələlik rəsmi açıqlama verməyib.
