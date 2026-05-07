ABŞ Yaxın Şərqdəki münaqişəni Avropa üçün fəlakət adlandırıb
Yaxın Şərqdəki münaqişə Avropa iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər yaradıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" nəşri yazıb. Qəzetin qiymətləndirməsinə görə, xüsusilə enerji qiymətlərinin artması region ölkələrinə ağır təsir göstərib.
Məqalədə qeyd olunur ki, Hörmüz boğazında yaranan risklər neft və qaz tədarükünü çətinləşdirib, bu isə inflyasiyanın yüksəlməsinə və iqtisadi artımın zəifləməsinə səbəb olub.
Bildirilir ki, Almaniya hökuməti də enerji qiymətlərindəki artım səbəbindən 2026-cı il üzrə iqtisadi artım proqnozunu 0,5 faizə endirib.
