Bakı-Xırdalan-Bakı istiqaməti üzrə qatarların hərəkət cədvəlinə dəyişiklik edilib

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutunda Bakı-Xırdalan və Xırdalan-Bakı xətləri üzrə reyslərin hərəkət cədvəlində mayın 8-dən dəyişiklik edilib.

Bu barədə Day.Az-a ADY-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Dərnəgül stansiyasının fəaliyyətə başlaması ilə qatarlar Bakı-Xırdalan-Bakı istiqaməti üzrə yenilənmiş qrafiklə hərəkət edəcək.