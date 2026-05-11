Neftin qiymətində bahalaşma
Qlobal əmtəə bazarlarında neft bahalaşmaqda davam edib.
Day.Az xəbər verir ki, Londonun "ICE" birjasında "Brent" markalı neftin iyul fyuçerslərinin qiyməti 4,25% və ya 4,30 ABŞ dolları artaraq 1 barel üçün 105,59 ABŞ dolları olub.
Nyu-Yorkun NYMEX birjasında isə WTI markalı neftin iyun fyuçerslərinin qiyməti 4,73% və ya 4,51 ABŞ dolları yüksələrək 1 barel üçün 99,93 ABŞ dollarına çatıb.
Analitiklərə görə, neft qiymətlərinin artımına ABŞ və İran arasında geosiyasi gərginliyin yenidən yüksəlməsi, eləcə də Yaxın Şərqdə təchizat risklərinin artacağına dair gözləntilər təsir edib.
