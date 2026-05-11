Tramp Çinə gedir

ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu həftə Çinə dövlət səfəri edəcək.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

"ÇXR sədri Si Cinpinin dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp mayın 13-dən 15-dək Çinə dövlət səfəri edəcək", - deyə nazirlik bəyanatında bildirib.