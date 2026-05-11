Azərbaycanda bank işçiləri ilə bağlı qərar: Yeni imtahanlara cəlb olunacaqlar

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların yerli filiallarında ayrı-ayrı risk növləri üzrə stres-testlər aparılacaq.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, stres-test modelinin qiymətləndirilməsi zamanı bankın stres-test proqramının tərtibi və tətbiqinə məsul əməkdaşlarına müxtəlif suallar veriləcək.

Məsul əməkdaşlar sözügedən suallara cavab verməyə hazırlıqlı olmalıdırlar.

Stres-test modelinin qiymətləndirilməsi zamanı ünvanlana biləcək suallar

1. Mərkəzi Bank tərəfindən təqdim olunan proqnozlardan başqa hansı makro proqnozlardan istifadə olunub?

  • Bu ssenarilər nə üçün və necə seçilib?
  • Bu seçim necə əsaslandırılır?

2. Bu stres-testlər bankın üzləşdiyi əsas riskləri kifayət qədər əhatə edirmi?

  • Stres-test kredit və likvidlik riskini necə əks etdirir?
  • Daha qranular data/testlərdən istifadə düşünülübmü, müzakirə olunubmu?
  • Hansı digər testlərin keçirilməsi düşünülüb və niyə keçirilməyib?

3. İstifadə olunmuş ssenarilər nə dərəcədə sərt və mümkündür?

  • Ssenarinin sərtliyi necə seçilib?
  • Ssenarinin müddəti necə seçilib?
  • Tərs stres-testlərdən istifadə olunubmu?

4. Bank dinamik, yoxsa statik balans fərziyyəsinə əsaslanıb?

  • Nə üçün bu seçim edilib?
  • Stres-test keçirmək üçün əsas məqsəd nə olub?
  • Nəticələr hansı istiqamətdə təhlil və istifadə olunacaq?

5. İstifadə olunan modellər nə üçün seçilib?

  • Digər modellər nəzərdən keçirilibmi?
  • Hansı əhəmiyyətlilik göstəricilərinə əsaslanıb?
  • Modellərlə bağlı hansı risklər nəzərdə saxlanılır?
  • Həssaslıq testləri üzrə hazırkı modellər/yanaşmalar nə üçün seçilib?
  • Ssenarilər tarixi, yoxsa hipotetik hadisələrə əsaslanır?

6. Stres-testin keçirilməsi zamanı hansı fərziyyə və ekspert mülahizələrindən istifadə edilib?

  • Bank bu halları necə müəyyən edib və qiymətləndirir?
  • İdarə Heyəti və Riskləri İdarəetmə Komitəsi bu tip hallardan nə dərəcədə məlumatlıdır və onlarla müzakirə edilibmi?

7. Bankda stres-testlərin keçirilməsi üçün yetərli data varmı?

  • İstifadə olunan datanın mənbəyi haradır?
  • Data istifadədən öncə yoxlanılırmı?
  • Datalar üzrə hansısa çatışmazlıqlar varmı və aradan qaldırılması üçün nə edilib?

8. Stres-testlərdə ikinci təsir dalğası, risklər arasında əlaqələr necə nəzərə alınıb?

  • Risklər arasında hansı əlaqələr stres-testdə əks olunub?
  • Hansı əlaqələr əks edilməyib və nə üçün bu seçim edilib?
  • Digər risklərin likvidlik risklərinə təsiri qiymətlənidirilibmi?

9. Stres-testlər requlyativ tələbdən daha sıx tezliklə keçirilirmi?

10. Stres-test proqramı sənədləşdirilibmi və bu Qaydanın tələbləri ilə uyğunluq təşkil edirmi?

11. Stres-testlərin keçirilməsi üçün məsuliyyət və iş bölgüsü aparılıbmı?

  • Digər struktur bölmələr nə dərəcədə prosesdə iştirak edirlər?
  • Əgər vahid struktur tərəfindən hazırlanırsa, digər struktur bölmələr nə dərəcədə məlumatlandırılır?
  • Əgər fərqli struktur vahidlər stres-testin hazırlanmasında iştirak edirlərsə, sonda necə koordinasiya olunur və birləşdirilir?

12. İdarə Heyəti stres-testlərin modellərindən nə dərəcədə məlumatlıdır?

  • Ən son nə zaman müzakirə aparılıb?
  • Hansı məsələlər müzakirə olunub?
  • Nəticəsi necə olub və hansı müvafiq dəyişikliklər edilib?

13. Daxili audit stres-testlərlə bağlı hansı yoxlamaları həyata keçirir və nə nəticələr əldə olunub?

14. Bankda stres- testlərin aparılması üçün kifayət qədər resurs varmı?

  • Bank öz əməkdaşlarının müvafiq bilik və bacarıqlara malik olmasını necə qiymətləndirir?
  • Əməkdaşların təlim-tədris ehtiyacları ödənilirmi?
  • Digər hansı resursların inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var?
  • Bank stres-testlərin aparılması üçün kənar şəxslərdən dəstək alırmı?
  • Əgər alırsa kənar şəxsin bu istiqamətdə adekvat resurslara malik olmasını necə müəyyən edir?

Qeyd edək ki, yeni qərar iyunun 7-də qüvvəyə minəcək.