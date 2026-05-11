https://news.day.az/azerinews/1833575.html
Dağlıq ərazidə köməksiz qalan şəxslər xilas ediliblər - VİDEO
Ötən gecə Şəki rayonunda Şəkidə dağlıq ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxslər xilas edilib.
Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şəki rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri axtarış-xilasetmə əməliyyatına cəlb olunub.
Gecə saatlarında keçirilmiş əməliyyat nəticəsində yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən dağlıq ərazidə azmış vətəndaşlar tapılaraq xilas olunublar.
