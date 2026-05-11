Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqının sammitinə qatılmaqdan imtina edib

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqının 28-29 may tarixlərində keçiriləcək sammitində iştirak etməyəcək.

Ermənistan mediasının xəbərinə görə, bu barədə Paşinyan özü bildirib.

O, artıq bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevi məlumatlandırdığını deyib.

Paşinyan 9 may paradında olduğu kimi, bu dəfə də seçkiqabağı kampaniya ilə məşğul olacağını əsas gətirib.