“Sabah”-“Neftçi” matçının tarixi bəlli olub

Misli Premyer Liqasında XXXII turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

Apasport.az xəbər verir ki, oyunlara mayın 15-də Yevlax şəhər stadionunda start veriləcək.

Turun mərkəzi qarşılaşması mayın 17-də, "Sabah" və "Neftçi" komandaları arasında baş tutacaq.

Misli Premyer Liqası
XXXII tur
III dövrə

15 may

17:00. "Karvan Yevlax" - "Qəbələ"

Yevlax şəhər stadionu

19:30. "Araz-Naxçıvan" - "Kəpəz"

"SOCAR Polymer Arena"

16 may

17:00. "Şamaxı" - "Turan Tovuz"

Şamaxı şəhər stadionu

17:00. "Qarabağ" - "İmişli"

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

17 may

18:00. "Zirə" - "Sumqayıt"

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

18:00. "Sabah" - "Neftçi"

"Bank Respublika Arena"