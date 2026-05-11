https://news.day.az/azerinews/1833670.html “Sabah”-“Neftçi” matçının tarixi bəlli olub Misli Premyer Liqasında XXXII turun oyun cədvəli müəyyənləşib. Apasport.az xəbər verir ki, oyunlara mayın 15-də Yevlax şəhər stadionunda start veriləcək. Turun mərkəzi qarşılaşması mayın 17-də, "Sabah" və "Neftçi" komandaları arasında baş tutacaq. Misli Premyer Liqası XXXII tur III dövrə 15 may 17:00. "Karvan Yevlax" - "Qəbələ"
Misli Premyer Liqası
XXXII tur
III dövrə
15 may
17:00. "Karvan Yevlax" - "Qəbələ"
Yevlax şəhər stadionu
19:30. "Araz-Naxçıvan" - "Kəpəz"
"SOCAR Polymer Arena"
16 may
17:00. "Şamaxı" - "Turan Tovuz"
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Qarabağ" - "İmişli"
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
17 may
18:00. "Zirə" - "Sumqayıt"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
18:00. "Sabah" - "Neftçi"
"Bank Respublika Arena"
