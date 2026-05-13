https://news.day.az/azerinews/1834075.html Endokrinologiya Mərkəzində yeni təyinat Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə Qəhrəmanova Dinar İlqar qızı təyin edilib. Bu barədə Day.Az-a TƏBİB-dən məlumat verilib. D.Qəhrəmanova 2014-2024-cü illərdə Sabunçu Tibb Mərkəzinin Terapiya şöbəsində həkim işləyib.
Endokrinologiya Mərkəzində yeni təyinat
Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə Qəhrəmanova Dinar İlqar qızı təyin edilib.
Bu barədə Day.Az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.
D.Qəhrəmanova 2014-2024-cü illərdə Sabunçu Tibb Mərkəzinin Terapiya şöbəsində həkim işləyib.
2014-cü ildən hazırkı təyinatına qədər Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Ailə təbabəti kafedrasının assistenti, həmçinin 2024-cü ildən Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin Poliklinika şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре