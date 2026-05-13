Endokrinologiya Mərkəzində yeni təyinat

Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə Qəhrəmanova Dinar İlqar qızı təyin edilib.

Bu barədə Day.Az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.

D.Qəhrəmanova 2014-2024-cü illərdə Sabunçu Tibb Mərkəzinin Terapiya şöbəsində həkim işləyib.

2014-cü ildən hazırkı təyinatına qədər Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Ailə təbabəti kafedrasının assistenti, həmçinin 2024-cü ildən Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin Poliklinika şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.