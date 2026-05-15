Küçə ticarəti ilə bağlı yeni QƏRAR VERİLDİ
Yerli icra hakimiyyəti orqanları küçə ticarəti ilə məşğul olan şəxslər üçün layiqli iş şəraiti yaradacaqlar.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2026-2028-ci illər üçün Baş Kollektiv Sazişdə öz əksini tapıb.
Bildirilib ki, Tərəflər vətəndaşların sosial müdafiəsi üzrə hüquqlarının təmin edilməsi üçün küçə və bazar ticarəti ilə məşğul olan şəxslər üçün yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələr tərəfindən layiqli iş şəraitinin yaradılması istiqamətində müvafiq işlər aparılmasını zəruri hesab edirlər.
