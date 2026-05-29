Ana ölümü şəhərdə artıb, kənddə azalıb - HESABAT
2025-ci ildə Azərbaycanda 26 ana ölümü baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2025-ci il üzrə hesabatında əks olunub.
Statistikaya görə, 2024-cü ilə nisbətən 2025-ci ildə hər 100 000 nəfər diri doğulana hesabı ilə ana ölümü şəhər yerlərində 12.2-dən 22.1-dək artıb. Kənd yerlərində isə bu göstərici 43.4-dən 31.7-dək azalıb.
Hesabatda, həmçinin körpə ölümləri ilə bağlı da məlumat var. Məlumata görə, 2024-cü ilə nisbətən 2025-ci ildə hər 1000 nəfər diri doğulana hesabı ilə körpə ölümü qızlarda 12.8-dən 13.0-dək artıb oğlanlarda 14.8-dən 14.3-dək azalıb. Bütövlükdə oğlan uşaqlarının ölümü qız uşaqlarına nisbətən daha yüksəkdir.
2025-ci ildə 1 yaşadək ölən uşaqların sayı 1312 olub. Onlardan 728-i oğlan, 584-ü isə qız olub.
