Beyni demensiyadan qorumaq üçün nə qədər yatmaq LAZIMDIR?
Mütəxəssislərin fikrincə, beynin sağlam qalması və demensiya riskinin azalması üçün gecə ərzində 7-8 saat keyfiyyətli yuxu almaq vacibdir.
Day.Az xəbər verir ki, yuxu zamanı beyin gün ərzində toplanan zərərli maddələri təmizləyir, yaddaşı möhkəmləndirir və idrak funksiyalarını bərpa edir.
Araşdırmalar göstərir ki, xroniki yuxusuzluq Alzheimer xəstəliyi ilə əlaqəli beta-amiloid və tau zülallarının beyində yığılmasını sürətləndirə bilər. Eyni zamanda, gecə 9 saatdan çox yatmaq da demensiya riskinin artması ilə əlaqələndirilir. Buna görə alimlər 7-8 saatlıq yuxunu "qızıl standart" hesab edirlər.
Yuxunun yalnız müddəti deyil, keyfiyyəti də böyük əhəmiyyət daşıyır. Tez-tez gecə oyanmaları və ya yuxu apnoesi kimi problemlər beynin tam bərpasına mane olur, yaddaş və düşünmə qabiliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Mütəxəssislər davamlı yuxu problemləri yaşayan şəxslərə səbəbi araşdırmaq və müalicə almağı tövsiyə edirlər.
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