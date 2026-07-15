https://news.day.az/azerinews/1848131.html Xədicə Rəhimova vəfat etdi Azərbaycanlı gənc model Xədicə Rəhimova xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Day.Az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, 20 yaşlı model son altı il ərzində ağır xəstəliklə mübarizə aparıb.
Xədicə Rəhimova vəfat etdi
Azərbaycanlı gənc model Xədicə Rəhimova xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib.
Day.Az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, 20 yaşlı model son altı il ərzində ağır xəstəliklə mübarizə aparıb.
Məlumata görə, 2022-ci ildə xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə onun ayağı amputasiya olunub. Buna baxmayaraq, Xədicə Rəhimova mübarizəsini davam etdirərək daha sonra model kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb.
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