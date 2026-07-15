Xədicə Rəhimova vəfat etdi

Azərbaycanlı gənc model Xədicə Rəhimova xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

Day.Az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, 20 yaşlı model son altı il ərzində ağır xəstəliklə mübarizə aparıb.

Məlumata görə, 2022-ci ildə xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə onun ayağı amputasiya olunub. Buna baxmayaraq, Xədicə Rəhimova mübarizəsini davam etdirərək daha sonra model kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb.