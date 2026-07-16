Bakı–Balakən qatarlarının hərəkəti dayandırılır
Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarında müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində Qax-Balakən sahəsində dəmir yolu infrastrukturuna dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təhlükəsizlik məqsədilə avqustun 1-dək Bakı-Balakən qatarları yalnız Qax stansiyasına qədər hərəkət edəcək. Balakən-Bakı istiqamətində qatarlar isə Qax stansiyasından yola düşəcək.
Məlumata görə, yolun tam bərpası və qatarların təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədilə avqustun 1-dən etibarən Bakı-Balakən-Bakı reysləri müvəqqəti dayandırılacaq.
Qeyd olunub ki, bu marşrut üzrə avqustun 1-13-ü tarixləri üçün bilet alan sərnişinlərə biletlərin dəyəri tam şəkildə geri qaytarılacaq.
ADY bildirib ki, məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.
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